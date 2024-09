Rai Premium La notte del mare | conducono Domenico Gareri e Barbara Politi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set. (askanews) – Una serata che mira a sensibilizzare il pubblico sui temi fondamentali della sostenibilità ambientale, attraverso spettacolo, musica e canto, con ospiti di grande rilievo che contribuiranno a diffondere questi importanti messaggi. Questa, in sintesi, è “Ladel”, un grande evento condotto da, che andrà in onda lunedì 9 settembre, in seconda serata, alle ore 22.50 su Rai. Tra gli ospiti musicali de “Ladel” ci sono grandi nomi della musica leggera italiana, come Eugenio Bennato e Mariella Nava. Nella suggestiva cornice azzurra di Catanzaro Lido, i due conduttori accoglieranno autorità ed eccellenze legate al mondo istituzionale e culturale.