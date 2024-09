Psicologia del rientro a settembre

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Si cambia taglio di capelli, si rinnova il guardaroba, ci si impegna a seguire un nuovo obiettivo, una nuova passione, o semplicemente abitudini di vita più sane. Per molti aspetti,è un po’ un secondo Capodanno, un momento di nuovi inizi e ripartenze. E, in questo, la moda gioca un ruolo fondamentale. Il paradosso del mese diC’era una volta il primo giorno di scuola, con il suo carico di aspettative e novità. Anche se non facciamo più tre mesi di vacanze lontano da casa – non tutti, almeno – il 1è rimasta ancora una data spartiacque nel nostro immaginario. C’è chi la vive come un ‘reset’ e un nuovo inizio e chi come una punizione, perché rappresenta la fine delle vacanze, del divertimento e, idealmente, dell’estate.