OraSì-Blacks è derby Più di un’amichevole

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’unicodella stagione trasi giocherà alle 17 in un PalaCosta che sembrerà più una sauna che un palasport. Non sarà di certo delle migliori la cornice della sfida tra le cugine ravennati, che vista l’ora avrà anche poco seguito, ma potrebbe essere interessante per avere i primi spunti tattici da entrambe le parti in vista del debutto in campionato che sarà nell’ultimo weekend di settembre. Di sicuro i Raggisolaris arrivano più rodati, visto che per loro sarà la terza amichevole stagionale, mentre Ravenna ne ha giocata soltanto una, e quindi la squadra di Garelli avrà già qualche automatismo in più. Interessante sarà vedere la lotta a rimbalzo tra i faentini Poletti – Poggi – Dincic, che già hanno mostrato buone cose, contro i dirimpettai De Gregori e Crespi che invece hanno sofferto la difesa della Virtus Imola.