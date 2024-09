Nintendo Switch 2 | possibili novità in arrivo a settembre per Christopher Dring

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 4 settembre 2024)riguardanti la nuovainnel corso di2024? Per l’insidera breve non mancheranno aggiornamenti dedicati alla nuova console di casa. Mentre i fan rimangono in attesa di scoprire nuovi dettagli, nel frattempo un analista giapponese ha già ipotizzato il periodo di uscita e il prezzo della console. Secondo Hideki Yasuda2 non arriverà prima della metà del 2025: tuttavia, nel corso degli ultimi mesi, non sono mancate indiscrezioni su prezzo, caratteristiche e possibile lancio della console. With industry whispers around ‘something’2-related happening this month. I thought I’d remind everyone of the official list of the greatest games consoles of all time. 1.2.