Nessuno si farà attendere

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Quali forme avrà il mondo a venire? Come sarà fatto e come lo abiteremo? Sono domande che ricorrono spesso in tempi tanto complessi e ricchi di incognite come i nostri. La rivoluzione tecnologica ha investito il mondo penetrando in maniera capillare nelle vite di ognuno, affermando la nostra dipendenza e sudditanza nei suoi confronti e ponendoci davanti a interrogativi dalla non facile decodificazione. Così, gli scenari che incombono sul nostro futuro sono quantomai ambigui e spetta pertanto alle forme d’arte cimentarsi nell’elaborazione di visioni del futuro che siano in grado di rilevarne la complessità e mettere in guardia noi abitanti del presente. La raccolta di racconti di Christian Pastore, autore alla sua terza prova narrativa, si inscrive in questo solco esplorativo, attraverso undici prospettive narrative sul futuro.