Nazionale Kean | Ho imparato molto vestire la maglia azzurra un orgoglio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Moisetorna tra le file delladopo alcune noie muscolari e ora il neoacquisto della Fiorentina è disponibile per le sfide contro Francia e Israele: “Sono davvero contento – ha sottolineato ai microfoni della piattaforma OTT della FIGC – di essere tornato in, di ritrovare i miei compagni e il mister, e di avere la possibilità di difendere questi colori. Cosa è successo dallo scorso novembre? Ogni anno si cresce sempre di più e sono felice di aver fatto tutte queste esperienze, sia in positivo che in negativo; ho. Mi aspetto – ha continuato Moise– un’ottima partita. La Francia è una grande squadra e sarà un bel test per noi“. Il ct ha espresso fiducia nei suoi confronti: “Sono parole – ha commentato– che caricano e che ti danno motivazioni per fare bene.