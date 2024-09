Morti sul lavoro 577 vittime dall’inizio dell’anno

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ivana Veronese, segretaria confederale Uil: “Si registrano numeri impressionanti disul. Siamo ancora in attesa di essere convocati dal Governo” “Tutt’altro che in calo il dato dellesulche, nei primi 7 mesi, registra numeri impressionanti. I dati che l’Inail ha appena pubblicato confermano una tendenza ormai tristemente nota di un susseguirsi di tragedie sulle quali non possiamo più permetterci di tacere, né di rimandare il confronto che la ministra continua a promettere, ma che mai mantiene”. È quanto ha dichiarato la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese. “Siamo ancora in attesa di essere convocati per quei famosi tavoli che si sarebbero dovuti calendarizzare, ma sui quali, ad oggi, non abbiamo avuto notizia.