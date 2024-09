Millie e Michele a Temptation Island | Lei prima di me è stata con un mio amico

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 4 settembre 2024)sono la settima (e probabilmente ultima) coppia della nuova edizione di. I due sono di Rimini e hanno deciso di andare all’Is Morus Relais per testare la loro stabilità di coppia. Lei è molto espansiva con tutti gli amici di lui e questo a lui dà molto fastidio. Soprattutto perché lei,di mettersi con lui, ha avuto un flirt con un suo. “Mi chiamo, ho 24 anni e sono fidanzata conda un anno e dieci mesi. Ho scritto io aperché sono stufa chemi giudichi per il mio carattere allegro e solare. Chiacchiero con i suoi amici e mi dice che dò loro troppa confidenza e che sono maliziosa. O rido troppo o scherzo troppo o mi muovo troppo: qualsiasi cosa che faccio è sbagliata. Voglio fargli capire che nonostante questo sia il mio carattere io non gli mancherei mai di rispetto”.