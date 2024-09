Milan il ‘calcio di Fonseca’ e le manie di protagonismo | a Theo e Leao non resta che cambiare squadra|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 2024-09-04 16:10:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:visti da un’altra prospettiva. Proviamoci per non banalizzare tutto, anche le osservazioni più intelligenti. Spostiamo i due “ammutinati”. Da laggiù, l’altra parte del campo e del mondoista. A quaggiù, formalmente al centro del “cooling break” che è anche (soprattutto) un momento a disposizione dell’allenatore. Ecco. Immaginate se la situazione fosse stata “normale”. Non ci sarebbero state le reazioni social in tempo reale. Non la scusa dipiù adolescenziale della storia (“non avevamo sete”). Non il silenzio die di Ibra, nonché della società per 48 ore abbondanti. Non i commenti indignati di tutti gli opinionisti, chi più (Di Canio) e chi meno. Non ci sarebbe stato nulla di tutto ciò.