Maestro confessa 307 reati sessuali su bambini l’ex collega | Nessuno pensava fosse un mostro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Pisa, 4 settembre 2024 – Un uomo timido, introspettivo, con la passione per i Nirvana e le foto. Così appariva ai colleghi nel suo passaggio in Italia, a Pisa, l’australiano Ashley Paul Griffith, ex educatore dell’infanzia di 46 anni, poi smascherato come “uno dei peggiori pedofili nella storia del Paese”. È stato lui stesso a dichiararsi colpevole di 307, tra il 2007 e il 2022, contro minori a lui affidati a Brisbane, Sydney e appunto in Italia, a Pisa. Una confessione scioccante che lega a doppio filo le vicende australiane con quelle nostrane. Risale a circa 10 anni fa la permanenza di Griffith in Toscana dove lavorava come insegnante per la scuola internazionale ‘Westminster International School’ nel quartiere di San Giusto, chiusa da ormai cinque anni.