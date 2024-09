Lo Ior vieta le nozze tra colleghi e si scatena un polverone | Rischiano il licenziamento

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Diverse aziendeno o disciplinano le relazioni sentimentali tra. Se però a farlo è lo Ior, l’Istituto per le Opere di Religione, questa regola non può che fare notizia. Probabilmente nel tentativo di produrre una norma contro il familismo, la leggendaria banca vaticana ha deciso il divieto di assunzione di coniugi. Da un lato, lo IOR sostiene che la norma, che obbliga uno dei coniugi a lasciare il posto di lavoro in caso di matrimonio tra, è necessaria per prevenire potenziali conflitti di interesse e garantire la trasparenza. Dall’altro lato, la norma appare in contrasto con i principi della Chiesa che valorizzano la famiglia come istituzione fondamentale.Leggi anche: Fine vita, l’apertura del Vaticano: “Idratazione e alimentazione si possono sospendere” A far notizia due dipendenti dello Ior che hanno deciso di sposarsi.