L’Audax e il sapore magico della serie A2

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nuovo logo, nuovo sito, nuove ambizioni: ecco2.0. Dopo la scorsa storica stagione, culminata con la vittoria, da matricola,B nazionale, al via la nuova targata 2024/25 che vedrà1970 protagonistaA2. Annunciate, durante la serata di presentazione nel centro sociale di Sant’Angelo, numerose novità dal settore giovanile fino alla prima squadra. Partiamo da quest’ultima: la società senigalliese è stata inserita nel girone B insieme ad altre dieci squadre: Atlante Grosseto, Buldog Lucrezia, Dozzese Calcio, Futsal Pontedera, Futsal Russi, Grifoni, Kappabi Potenza Picena, New Real Rieti, Real Fabbrica, Prato Calcio a 5. Fischio d’inizio sabato 12 ottobre al Pala Panzini di via Capanna ospite il Futsal Pontedera.