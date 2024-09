L' Abruzzo a un bivio | le tensioni interne al centrodestra mettono a rischio la stabilità

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L'Aquila - L'estate politica abruzzese è giunta al termine, ma leall'interno della maggioranza disono tutt'altro che sopite. Dopo una breve tregua imposta dal presidente Marco Marsilio, i consiglieri regionali sono pronti a tornare sui banchi e affrontare questioni cruciali come le nomine delle società regionali, il risanamento della sanità e le divisionial partito di Fratelli d'Italia. La riunione di maggioranza convocata per l'11 settembre si preannuncia come un momento di svolta. Al centro del dibattito ci saranno le nomine delle società regionali, un tema che tiene banco da mesi e che rischia di innescare nuove frizioni tra le forze di maggioranza. Inoltre, il risanamento del debito sanitario rappresenta una sfida complessa e delicata, che potrebbe mettere a dura prova l'unità del