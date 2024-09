Cipollone c' è rischio che Bce diventi troppo restrittiva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "C'è unreale che la nostra posizione (Bce ndr.) possa diventare. Dobbiamo garantire che l'inflazione converga verso il nostro obiettivo senza frenare inutilmente l'economia, perché abbiamo disperatamente bisogno di investimenti e crescita in Europa". Così il membro del board della Bce Pieroin un'intervista a Le Monde riportata sul sito della banca centrale che sottolinea: "ogni ritardo in quest'area ci mette in una situazione di grave svantaggio".