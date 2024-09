Chi c’è davvero dietro a Renzi?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) di Francesco Spada Ma chi c’è,Matteo? Cosa,, rappresentanella politica italiana? Possibile che un personaggio inviso, se non odiato, da molti, dopo una serie continua di giravolte senza vergogna, vedi i continui voti a sostegno della destra, e la pretesa di far parte della sinistra; dopo sconfitte palesi, vedi referendum; dopo figure barbine di ogni tipo, vedi la mai rispettata promessa di abbandonare la politica; dopo ripetuti fallimenti, vedi le ultime europee; dopo diverse sconfessioni, vedi il jobs act dichiarato in parte incostituzionale; dopo inopportune prese di posizione, vedi il sostegno di una monarchia repressiva e sanguinaria come quella di Bin Salman in Arabia Saudita, narrata come una grande Rinascimento, sia ancora sulla breccia? Possibile che un soggetto del genere sia protagonista continuamente di articoli e interviste da parte dei ...