A che ora Sinner-Medvedev oggi US Open 2024 | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Jannikcontro Daniil, atto tredicesimo. Per la prima volta a New York arriva lo scontro tra il numero 1 del mondo e il russo, che ormai per completare la collezione devono incontrarsi al Roland Garros (ma, finchéavrà nel rosso un nemico, sarà difficile).va alla caccia della prima assoluta al penultimo atto nello Slam della Grande Mela, che non è ancora stato raggiunto mai dal classe 2001 di Sesto Pusteria. L’andamento dei precedenti ormai è arcinoto: 6 successi consecutivi del padrone di Flushing Meadows 2021, 5 successivi di Jannik e poi il quarto di Wimbledon che ancora risuona per tutto quello che è successo al suo interno. Sarà un’altra notte newyorkese da scoprire per intero.