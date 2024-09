A che ora è la finale bronzo di Bebe Vio? Orario e canale scherma Paralimpiadi Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024)non si è riconfermata campionessa del fioretto paralimpico alledi, dopo aver vinto l’oro sia a Rio che a Tokyo, ma la ventisettenne azzurra può comunque salire sul podio: a che ora è laper ilcon la veneta in pedana? Andiamo a scoprirlo assieme. Sfumata la chance di disputare la, l’azzurra è passata dai ripescaggi, partendo dal quarto turno, in cui ha battuto agevolmente la cinese Su Kang col punteggio di 15-7, approdando così alla finalina per il. A CHE ORAINPER ILPer quanto riguarda l’, è quello delle 18.30 di oggi, mercoledì 4 settembre, con diretta tv su Rai Due dal Grand Palais, e streaming su Rai Play. Sportface, però, vi aggiornerà in modo tempestivo su come è andata la sua gara contro la coreana Eun Hye Cho che mette in palio la medaglia.