Volkswagen avverte | possibile chiusura di alcuni stabilimenti in Germania

(Di martedì 3 settembre 2024) La storica casa automobilistica tedesca, simbolo di affidabilità e innovazione nel settore, ha lanciato un allarme che sta scuotendo le fondamenta dell'industria europea: per la prima volta nei suoi 87 anni di storia, l'azienda non può più escludere ladiimpianti produttivi in. Questo annuncio rappresenta un evento senza precedenti che evoca lo spettro di significative misure di riduzione dei costi, segnalando la gravità della situazione economica che il gruppo si trova ad affrontare.Il Ceo del Gruppo, Oliver Blume, ha delineato un quadro molto preoccupante della situazione attuale. "L'industria automobilistica europea si trova in una situazione molto difficile e seria", ha affermato Blume in un comunicato ufficiale, riportato dalla CNBC.