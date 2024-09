Uno distrae il personale mentre l’altro mette a segno il colpo | così il ladro ruba una borsa in un locale senza farsi notare – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Nella sera di sabato 31 agosto, gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio volto al contrasto dei reati predatori, intorno alle ore 20 in piazza XXIV Maggio a Milano hanno notato e seguito due uomini che camminavano a distanza e comunicavano tra loro con degli auricolari. I due, dopo aver percorso Corso di Porta Ticinese in direzione delle colonne di San Lorenzo, prestando particolare attenzione agli interni dei numerosi locali presenti in zona, sono arrivati in piazza Vetra dove, all’angolo con via Cardinal Caprara, si sono posizionati vicino alle vetrate di un ristorante, poi sono entrati.