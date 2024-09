Tecnopolo inaugurato l’incubatore InnovationLAB

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) È statoieritecnologico Ravenna, gestito dal Comune in collaborazione con Cifla nell’ambito deldi Ravenna, si trova all’interno del Centro di Ricerca Ambiente, Energia e Mare di Marina di Ravenna.supporta lo sviluppo di imprese tecnologiche e innovative in vari settori: dalla circular e bio economy alla blue growth, dalla sostenibilità energetica e green energy alla sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, per continuare con la chimica verde. All’inaugurazione erano presenti Annagiulia Randi, assessora allo Sviluppo economico del Comune di Ravenna, Sabrina Mascia (Fondazione Flaminia –di Ravenna), Andrea Contin (2G Carbons) e Francesca Soavi (Bettery srl).