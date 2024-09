Spalletti non risolve il nodo Bastoni | per l’Inter permane un interrogativo Il punto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Lucianoha chiarito che, in base ai ragionamenti fatti con lo staff medico e con il calciatore, Alessandrosarà parte del gruppo che si allenerà in vista degli impegni di Nations League dell’Italia: Inter interessata. IL– Lucianoha parlato, tra le altre cose, della situazione relativa alle condizioni fisiche del calciatore delAlessandro. L’allenatore dell’Italia, nella conferenza stampa svoltasi nel giorno 2 settembre, ha ribadito che il difensore azzurro sia pronto a far parte del nucleo di giocatori che si alleneranno per la preparazione degli incontri di Nations League con Francia e Israele. Ecco chepotrebbe rischiare di vedere il difensore nerazzurro impegnato dal primo minuto in entrambe le occasioni, nonostante l’affaticamento muscolare maturato negli scorsi giorni.