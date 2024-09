Scatta l’allerta Lingua blu I consigli di Ats

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) "Il virus dellablu è arrivato anche in Lombardia e l’Ats della Montagna mette in guardia gli allevatori valtellinesi, dando loro alcunie chiedendo, in presenza di sintomi, di allertare immediatamente il servizio apposito. "Allevamenti ovini, ovicaprini e bovini, attenzione al Virus dellablu – dicono da Ats della Montagna –. È noto come Bluetongue, “virus dellablu” che colpisce i ruminanti, anche se non tutti gli animali infettati presentano lagonfia e bluastra. Nei giorni scorsi sono state confermate alcune positività sul territorio regionale ed è quindi particolarmente importante prestare attenzione ad alcuni sintomi, rispettare l’obbligo di segnalazione alle autorità veterinarie e mettere in campo misure di prevenzione. Il virus si trasmette attraverso la puntura di insetti portatori della malattia.