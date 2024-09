Più efficiente l’interscambio bus-metrò

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Bus per arrivare in Castello, cambio dei percorsi, che si abbreviano per le linee 12 e 2, riducendo i tempi di percorrenza. Sono le prime e principali novità introdotte dall’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia, Brescia Mobilità e Comune di Brescia, per potenziare l’efficienza del servizio econ la rete metropolitana. La variazione principale interesserà la linea 6, che dal 12 settembre avrà nuovo capolinea in via del Castello anziché in largo Zanardelli. Tale modifica reca con sé due importanti aspetti, come spiegato dal direttore di Brescia Mobilità, Claudio Garatti (nella foto): rende possibile un interscambio diretto della linea 6 con la metropolitana, alla fermata San Faustino, e assicura un’accessibilità stabile al Castello con il trasporto pubblico per l’intero arco della giornata e per tutto l’anno.