Orari tv MotoGp Misano 2024 diretta a pagamento e in chiaro su Sky e Tv8 | dove vedere il Gran premio

(Di martedì 3 settembre 2024) Bologna, 3 settembre– Chissà se Pecco Bagnaia riuscirà a voltare pagina dopo Aragon. La caduta innescata da Alex Marquez ha scatenato diverse polemiche, dalle immagini lo spagnolo sembra non fare nulla per evitare il contatto, e Pecco lo ha pubblicamente accusato di aver accelerato, ma la direzione gara non ha preso provvedimenti e sanzioni così è toccato a Ducati convocare i due piloti dopo la gara. Quanto sia servito per sancire la tregua e la pace lo scopriremo in pista al Marco Simoncelli, che dal 6 all’8 settembre sarà teatro del primo dei due weekend di gara in Romagna. Il secondo, due settimane dopo, sarà in sostituzione del Kazakistan. Il problema per Pecco è che quel terzo posto lasciato per strada in Spagna gli è costato caro e ora il ritardo da Martin è di 23 punti, non tantissimi ma nemmeno pochi a questo punto della stagione.