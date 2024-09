Non si fida più di nessuno la clamorosa indiscrezione sulla trattativa | il retroscena

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) Sono ore calde in casa Napoli. Intanto, nelle ultime ore, è spuntato un clamorososu un calciatore azzurro. La stagione del Napoli sta ormai entrando nel vivo, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Infatti, la giornata di ieri è stata cruciale per sbloccare una situazione ormai difficile. Si tratta, senza dubbio, del futuro di Victor Osimhen. Quest’ultimo, ha salutato il Napoli per approdare al Galatasaray fino al termine della stagione. La decisione “disperata” del giocatore è arrivata vista la volontà di Antonio Conte di non reintegrarlo in squadra. Infatti, in caso di mancata cessione, Victor Osimhen sarebbe stato costretto alla tribuna almeno fino a gennaio. Un giocatore del calibro del nigeriano non può permettersi ciò, motivo per il quale è volato in Turchia per una nuova esperienza calcistica.