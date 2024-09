Muore a un mese dall’incidente addio a Patrizia Di Natale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Lucca, 3 settembre 2024 – Cordoglio e dolore in città per la scomparsa diDi, 76 anni, a quasi unda un drammatico incidente stradale dove era rimasta vittima, investita da un’auto all’Arancio. Ex insegnante di Educazione fisica al Liceo Scientifico Vallisneri di Lucca, in gioventù si era distinta in varie discipline sportive, ottenendo buoni risultati soprattutto in gare di sci e pallavolo. Una volta andata in pensione, si è sempre dedicata a seguire i giovani in varie attività sportive ed è entrata a far parte dei soci della sezione di Lucca dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, rivestendo il ruolo di consigliera dal 2012 fino ad oggi.