MotoGP a Misano non si è mai vinto con due moto diverse! Marquez Viñales e Morbidelli possono spezzare l’incantesimo

(Di martedì 3 settembre 2024) L’autodromo diAdriatico ha ospitato la bellezza di 29 Gran Premi valevoli per ilmondiale. Gli appuntamenti sono stati divisi tra GP d’Italia, GP di San Marino e GP di Emilia Romagna. Inoltre, sono stati diluiti in due epoche totalmente. La prima, quella andata dal 1980 al 1993, si è tenuta su una pista dai connotati differenti rispetto a quelli che il tracciato ha assunto dal 2007 a oggi. È cambiato tutto nel corso del tempo. Senso di marcia, cilindrata delle, tipo dire, piloti e Case egemoni. Solo una dinamica è sempre rimasta invariata. Il fatto che anessuno abbia ancoracon due marchi differenti! Il tema è d’attualità, alla luce del primo successo di Marccon Ducati dopo i 59 centrati con Honda. La situazione merita, inoltre, di essere sottolineata proprio in virtù dei tanti cambiamenti sopraggiunti nell’arco dei decenni.