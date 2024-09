Le canzoni di Dalla per aiutare Anita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Tutto esaurito sabato sera alla Corte del Castello, per il concerto tributo a Luciodel gruppo "La sera dei miracoli", organizzato in collaborazione con il Comune di Falconara. La platea da 200 posti nella suggestiva ambientazione medievale era completamente piena. La serata, come sempre quando il gruppo si esibisce, è stata un emozionante omaggio alla storia, alla vita e alledel grande cantautore italiano. La band si è esibita sul palco di Falconara Alta per raccogliere fondi a favore dell’associazione "". Sono stati proposti i più grandi successi del cantautore bolognese, magistralmente interpretati da Mario Barchiesi (chitarra), Paolo Carotti (chitarra), Roberto Colini Baldeschi (tastiera), Patrizia Giardini (voce e coro), Pino Gulizia (mixer), Alessandro Latini (voce), Maurizio Miranda (sax e voce), Marcello Moscoloni (basso), Mario Orlandini (batteria).