L’arcivescovo Maffei | Evento che rinsalda le nostre comunità

(Di martedì 3 settembre 2024) Sono iniziate a Corciano domenica, con la partecipazione di alcune migliaia di fedeli alla celebrazione eucaristica e successiva processione, le Feste giubilari del 25° del Santissimo Crocifisso, risalenti alla seconda metà del secolo XVII. "Unsolenne che mette insieme la dimensione religiosa con quella sociale,ndo le", ha evidenziatoIvans all’inizio dell’omelia. L’immagine odierna, come ha fatto notate anche il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti, è quella di unaunita e fraterna. "Abbiamo bisogno di queste immagini – ha commentato monsignors -, perché, tante volte, quello che respiriamo è ben altro, è una storia e una cronaca insanguinata in cui facciamo davvero fatica a ritrovare i motivi di fiducia, motivi per cui aprire la porta, motivi per cui andare incontro all’altro.