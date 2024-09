La trappola - Panorama in edicola

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 3 settembre 2024) L'editoriale del direttore Due ex premier dall'ego smisurato accomunati dallo stesso destino: il rischio di scomparire e di scoprirsi irrilevanti. Giuseppe Conte e Matteo Renzi, fratelli coltelli, costretti a camminare fianco a fianco pur odiandosi e non avendo alcuno stima l'uno dell'altro. Autunno a ostacoli e la strategia di Giorgia Meloni per dribblarli. Dalle trappole dell'opposizione (referendum sull'autonomia e mobilitazioni sul lavoro), alle scintille tra alleati, all'Europa sempre sospettosa con l'Italia. I problemi ci sono. Ma con il consenso che riscuote oggi il governo ci sono anche gli strumenti per superare «i rigori» di stagione. Governo in manovra Entro il 20 settembre, occorre presentare (anche a Bruxelles) il Programma strutturale di bilancio che ipoteca i nostri conti fino al 2027.