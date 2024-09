Jannik Sinner avanza agli US Open | battuto Tommy Paul ora sfida Medvedev

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) USsuperae trovanei quarti di finalecontinua il suo percorso trionfaleUS, dove ha sconfitto l’americanonegli ottavi di finale con un risultato netto di 7-6 (7-3), 7-6 (7-5), 6-1. Numero 1 del mondo e del tabellone,ha impiegato due ore e 42 minuti per assicurarsi la vittoria, dichiarando in conferenza stampa a Flushing Meadows: “Questo risultato significa tanto per me”. Il tennista azzurro ha sottolineato di aver “alzato il livello del mio tennis” durante il match, dove la chiave è stata restare concentrato, specialmente nel primo set. “Sono felice di essere di nuovo in un quarto di finale Slam”, ha aggiunto, evidenziando la sua crescita partita dopo partita, nonostante un inizio di torneo segnato da aspettative moderate dopo il caso di doping che aveva influenzato la sua preparazione.