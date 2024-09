I Paperoni delle piattaforme sono un problema democratico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 3 settembre 2024) Da quando il giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes ha chiuso X (fu Twitter) in Brasile, al termine di una prova di forza intorno alla richiesta di sospendere alcuni account accusati di diffondere disinformazione e odio online, Elon Musk ha lanciato una campagna contro di lui, su X, all’insegna della disinformazione e dell’odio. Lo stile dei suoi tweet – o come dovremmo chiamarli adesso, non so,sue icsate? – contro il fake judge de Moraes già dice tutto. Sembra di sentire Donald Trump che se la prende contro sleepy Joe o crazy Nancy. Forse la regressione infantile di questi nuoviglobali si lega in qualche modo misterioso al loro strapotere sulla scena pubblica globale.