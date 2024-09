Giani a tutto campo largo | La mia ricetta per la sanità pronto a calmierare l’Irpef Strade Anas? Così non va

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Firenze, 3 settembre 2024 – “Voglio essere realista. Nel momento in cui maturerà la mia ricandidatura nell’ambito del partito e della coalizione sarò. Ora voglio solo essere un buon amministratore. Non ho fretta, mancano tredici mesi”. Il governatore Eugenio, intervistato dalla capocronista de La Nazione di Firenze Erika Pontini, taglia ufficialmente il nastro della festa dell’Unità dal palco del Galluzzo, infradiciato da una prima appiccicosa pioggerella settembrina, usando accortezza massima e badando bene a non uscire dal perimetro politico di un accordo vasto (a regia dem) che potrebbe presto prendere le mosse e del quale il presidente, al netto di resistenze progressiste, punta ancora ad essere il frontman. Binocolo già puntato, ma senza ansie di sorta, sul voto regionale del 2025.