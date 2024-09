Festa di paese finisce in tragedia Vittorio muore mentre mangia un panino L’orrore davanti a parenti e amici

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2024)al Palio delle Contrade di Sondrio.De Manzi, 44 anni, è caduto rovinosamente a terra e non si più rialzato. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo prima dei presenti e poi dei soccorritori gel 118 sanitari giunti in pochi attimi sul luogo delladopo la chiamata di emergenza partita dalle persone che avevano assistito alla scena. Purtroppo per il il 44enneDe Marzi non c’è stato niente da fare. Come detto, il dramma è consumato durante il Palio delle Contrade di Sondrio e la vittima era molto conosciuta a Sondrio per il suo lavoro in piscina e l’attività di volontariato con il gruppo CityAngels oltre che ‘amico‘ del Palio, al quale era iscritto con la contrada Brigata Orobica. Nella serata del 1 settembre, l’uomo si trovava sulla tribuna allestita in piazza Garibaldi quando ha accusato un malore.