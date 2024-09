Deadpool & Wolverine | concept art e foto BTS rivelano uno sguardo dettagliato a Callisto

Leggi tutta la notizia su cinefilos

Le scene di Deadpool & Wolverine nel Vuoto hanno visto la presenza di molti personaggi familiari solo che non erano necessariamente interpretati dagli attori che ci si aspetterebbe. Azazel, Lady Deathstrike, Juggernaut, Toad e altri ancora sono stati interpretati da controfigure o da attori meno noti, anche se è comprensibile visto il loro ruolo minore nel film (anche se è difficile sfuggire alla sensazione che sarebbe stato molto più divertente vedere la Resistenza combattere contro personaggi come Kelly Hu e Vinnie Jones). I Marvel Studios hanno già stabilito che non tutte le varianti si assomigliano, e nel caso di Callisto – interpretata da Dania Ramirez in X-Men – Conflitto finale – è stata la stunt performer Chloe Kibble a vestire i panni della mutante.