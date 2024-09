Con l' inizio di settembre Kate Middleton torna a una nuova normalità I figli tornano a scuola Tra sollievo e dispiacere Leggi su Amica it

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 3 settembre 2024)è un mese di contrasti, soprattutto per chi è genitore. È il mese in cui irino a, dopo diverse settimane di pausa estiva. Quello in cui, da un lato, finalmente si riprendono le proprie abitudini ma anche quello in cui ci si separa di nuovo dai propri familiari, cheno ad avere mille impegni, tra i banchi e non. Ciò succede, di prassi, nelle famiglie comuni ma anche alla corte dei Windsor. In particolare a casa dei Wales, dovesi prepara a vivere unsulle montagne russe delle emozioni.