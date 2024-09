Bombolette incendiarie contro il killer di Sharon Verzeni | trasferito in un altro carcere

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 3 settembre 2024) Dopo la confessione di Moussa Sangare,reo confesso di, la 33enne uccisa a coltellate a Terno d’Isola, è stato convalidato il fermo e disposto il. Lo ha stabilito il gip Raffaella Mascarino, che ha accolto la richiesta della procura, ma il 31enne è statoin unistituto penitenziario poiché neldove si trovava, in via Gleno, è stato bersagliato dagli altri detenuti che gli hanno lanciatodelle. Nel contesto della cultura carceraria esiste una sorta di “codice d’onore” non scritto, secondo il quale chi si macchia di crimini particolarmente violenti, come quellidonne e bambini, è considerato con disprezzo dagli altri detenuti. La decisione è stata presa quindi per l’incolumità di Sangare e, per motivi di sicurezza, non è stata rivelata la nuova destinazione.