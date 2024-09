Bertotto | La considero una vittoria Atteggiamento giusto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Avevo chiesto alla squadra di giocare a viso aperto e ci voleva questo carattere per venirne fuori. Mi fa molto piacere vedere un gruppo arrabbiato per non aver vinto, per non aver trovato la forza per vincerla. Abbiamo trovato diverse situazioni per fare ancora di più. Launaper come è stata affrontata la gara“. Così Valeriotecnico del Giugliaa il pareggio (1-1) arrivato contro l’Avellino. “Dobbiamo lavorare con serenità, lavorare con questo piacere per stupire e stupirci. I risultati sono la logica conseguenza del lavoro svolto in settimana – sottolinea – L’Avellino è forte e nei vari settori può fare la differenza. Non sta a me giudicare, qualche difficoltà può emergere. Auguro a Pazienza di trovare la quadra”.