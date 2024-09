Banche centrali divise | chi alza tassi e chi taglia Azione preventiva o reattiva?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 3 settembre 2024) Il mese di settembre consegna uno scenario di politica monetaria diviso in due blocchi:che aumentano ie quelle che lino per domare l’infl. Fed pronta ad agire in modo aggressivo Lo choc del mercato azionario di inizio agosto può sembrare già un ricordo lontano, ma alcune metriche chiave del mercato sono cambiate nel corso dell’estate: ad esempio, la traiettoria prevista per la Fed è ora molto più dovish. A Jackson Hole, Jay Powell ha scelto di non attenersi a un approccio cauto e graduale, affermando chiaramente che la Fed ha un “ampio” margine di manovra per agire e non aspetterà necessariamente i segnali più evidenti di una flessione perre in modo aggressivo.