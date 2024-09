Anziano in fin di vita la clochard portata in carcere Firenze oggi il summit sulla sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – La senza fissa dimora rumena di via Maso Finiguerra, che avrebbe rapinato Ezio e che da lui sarebbe stata riconosciuta, adesso è in. La procura ha parzialmente sciolto il riserbo, all’esito della convalida da parte del giudice Angelo Antonio Pezzuti del provvedimento di fermo emesso dal sostituto procuratore Lorenzo Boscagli: allo stato attuale dell’inchiesta aperta dopo la denuncia della famiglia di Ezio, è lei l’unica indagata per le lesioni causate in occasione della rapina perpetrata mentre il 91enne stava rientrando a casa, giovedì scorso intorno a mezzanotte, dopo la partita della Fiorentina vista in un pub di Borgo Ognissanti.