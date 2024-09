Vicchio spettacolo e sport con la ciclostorica ‘La Pittorica’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024)(Firenze), 2 settembre 2024 - Tutti in sella ma rigorosamente con bici e abbigliamento d'epoca. Nell'ambito della "Fiera Calda", si è svolta anche quest'anno la"La Pittorica" che, con partenza e arrivo a, si è snodata per la suggestiva e campagna del Mugello. Tre i percorsi: 72 km (dislivello 850 mt), 50 km (dislivello 540 mt) e 32 km (dislivello 210 mt). Il via da piazza Giotto. Alla pedalata di partenza, tra i partecipanti, su una bici d'epoca anche il sindaco Francesco Tagliaferri, ma in tenutaiva e caschetto, e don Maurizio Pieri. "Una bella manifestazione che, oltre all'aspettoivo, valorizza il nostro stupendo territorio con tutto il suo pregio ambientale, la sua storia e la vocazione turistica", ha sottolineato il sindaco diFrancesco Tagliaferri.