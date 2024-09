Vela | Luna Rossa entusiasmo controllato | Felici ma calma…

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un avvio straordinario perche ha conquistato quattro punti su quattro disponibili battendo tutte le rivali fin qui incontrate. Uno score fantastico, un punteggio completamente positivo che hanno regalato all’imbarcazione italiana i favori del pronostico nella corsa dei Challengers in Louis Vuitton Cup. Mentre la platea dellaincensa il percorso degli italiani, Max Sirena e il suo equipaggio minimizzano i risultati cercando di rimanere, giustamente, con i piedi per terra. In acqua, in questo caso. Le parole di Max Sirena e James Spithill di“Oggi gli avversari erano davvero di alto livello e non abbiano commesso alcun errore.