Un insetto ha attaccato gli aranci Disinfestazione in piazza Garibaldi

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’infestante Aleurocanthus spiniferus ha raggiunto le piante dio dia Sarzana, costringendo il Comune a disporre lae misure fitosanitarie per il contenimento dell’. L’intervento verrà effettuato di notte, a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 6 di domani, martedì 3 settembre. L’ordinanza sindacale è stata emessa a seguito alla segnalazione del Settore fitosanitario della Regione che, appunto, ha riscontrato la presenza dell’nocivo per il quale, come da protocolli europei, è prevista la messa in atto di misure di protezione e ha prescritto l’esecuzione dellaentro il 7 settembre.