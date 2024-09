Tommy Paul verso la sfida a Sinner | È il miglior colpitore del circuito dovrò inventarmi qualcosa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nella notte italiana tra lunedì 2 e martedì 3 settembre, in chiusura della sessione serale sull’Arthur Ashe Stadium, andrà in scena il match tra Jannikvalevole come ottavo di finale degli US Open 2024. Il padrone di casa statunitense parte ovviamente sfavorito contro il numero 1 al mondo, dopo aver battuto in rimonta il canadese Gabriel Diallo per 3-1 con una prestazione abbastanza opaca. “Il match con Diallo è stato strano, per noi in campo e presumo anche per chi guardava. Molti alti e bassi, e nessuno di noi si sentiva davvero sicuro e comodo nello scambio. Abbiamo risposto bene ma potevamo certamente servire meglio. Ad ogni modo sono contento di averla portata a casa.cercare di allenarmi bene nel giorno di riposo eare il mio gioco di gambe“, aveva dichiaratodopo la partita in conferenza stampa.