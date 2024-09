Temptation Island 12 ecco dove abbiamo già visto Fabio Mascaro e perché fece parecchio discutere

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tra pochi giorni prenderà il via su Canale 5 la nuova edizione di, e tra le coppie che prenderanno parte al reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia c’è anche quella formata dae Sara El Moudden. I due hanno deciso di partecipare al programmaal momento stanno vivendo una relazione a distanza e il loro sentimento viaggia su due lunghezze diverse. Sara, infatti, è più coinvolta, mentreè più restio a costruire una relazione duratura. Questa però, non è la prima volta cheprende parte ad un programma tv: in passato, infatti,giàil ragazzo calabrese all’interno dello studio di Uomini e Donne, in relazione alla storia tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto.