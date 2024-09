Stop alla ZTL attivo solo il varco di via Chiesa Conservatorio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiZona a traffico limitato del Centro storico. A partire da questa sera, sei dei sette varchi attivati a giugno scorso dstruttura commissariale resteranno aperti al traffico veicolare. Sarà in funzione, così come esplicitato nell’appositaordinanza, ildi via, fino al prossimo 15 settembre. Giunto a conclusione, il dispositivo sarà riattivato l’anno prossimo, ulteriormente strutturato dall’Amministrazione comunale e recepito nel piano di mobilità sostenibile dell’ente. «Crediamo fortemente nelle potenzialità della Ztl – spiega il sindaco Laura Nargi – per un Centro storico più godibile dal punto di vista turistico e commerciale, per garantire una maggiore qualità della vita e piùsocializzazione al suo interno, e per far sì che sia vissuto al massimo con tutte le sue potenzialità e bellezze.