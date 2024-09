Patrick Cutrone sbaglia il rigore e viene sommerso dall’odio social | insulti e minacce anche ai figli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Como, 2 settembre 2024 – Quando il tiro dagli undici metri che avrebbe potuto dare il pareggio al “suo” Como contro l’Udinese è sfilato a lato,non pensava di certo che il giorno dopo avrebbe potuto essere vittima dell’odio. Proprio lui, che ha fatto della grinta e dell’impegno le cifre della sua carriera da attaccante, iniziata al Milan e proseguita con alterne fortune fra estero e Italia, assestandosi definitivamente sul lago, è diventato bersaglio di, ingiurie e addiritturache hanno coinvolto persino i suoi. Tutto per unto. A quanto pare in molti, utilizzandoprofili fake, hanno riversato il loro odio contro l’attaccante tornato, due anni fa, a giocare nella squadra della città in cui è nato e cresciuto.ha sopportato in silenzio, fino a quando la misura non è stata colma.