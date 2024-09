Papà e i tre figli piccoli trovati morti in casa | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 2 settembre 2024) Una tragedia è avvenuta sabato pomeriggio in una tranquilla zona del Staines-Upon-Thames nel Surrey, in Inghilterra. Un uomo, un, è stato trovato morto ininsieme ai suoi tre, tra cui una coppia di gemelli, tutti di età inferiore ai 4 anni. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di omicidio-suicidio. Leggi anche: Strage di Paderno, i post sui social del padre di Riccardo Leggi anche: Strage di Paderno Dugnano, interviene Paolo Crepete i treinSabato 31 agosto hanno perso la vita Piotr Swiderski 39 anni, cittadino polacco, e i suoi, gemelli e il loro fratello minore, tutti di età inferiore ai quattro anni. I corpi sono stati scoperti nella loroin Bremer Road dalla polizia intorno alle 13:15. La madre dei bambini non era inal momento della tragedia.