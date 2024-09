Omicidio di Sharon Sangare resta in carcere Il coltello da tenere come ricordo Il gip integro il suo stato mentale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 2 settembre 2024) AGI - La gip di Bergamo Raffaella Mascarino ha convalidato il fermo e applicato la custodia cautelare inper Moussa, il 30enne reo confesso dell'di Verzeni nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d'Isola. Ed entrambe le aggravanti, quella della premeditazione e dei futili motivi, contestate dal pm Emanuele Marchisio, sono state riconosciute dalla giudice. "Seppure le motivazioni addotte" da Moussa"in ordine alla spinta che ha portato a commettere il fatto di sangue possono destare qualche perplessità in ordine al suo" nel momento di compiere l'"ha assunto tutta una serie di accorgimenti sia nei momenti precedenti,l'aver vagato in giro fino a incontrare il bersaglio più vulnerabile, sia in quelli immediatamente successivi".