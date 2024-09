Nuova schiusa ad Ischia nate ventiquattro tartarughe

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutidiieri sull’isola d’dove in serata sono emerse dalla sabbia della spiaggia di Cava dell’Isola 24 giovani esemplari di caretta caretta. Le babysono venute alla luce da un nido che non era conosciuto e quindi segnalato e che si trova a pochi metri di distanza da un altro nido dove sono state rinvenute nei giorni scorsi oltre 50 uova in cattivo stato di conservazione e che non hanno quindi raggiunto la maturazione, probabilmente a causa dell’improvviso sbalzo climatico di qualche settimana addietro. Non appena sono apparse sulla sabbia leieri sera sono state tenute sotto controllo da alcuni bagnanti che hanno allertato il personale dell’area marina protetta Regno di Nettuno e hanno creato un percorso verso il mare sul bagnasciuga per aiutare gli animaletti a dirigersi verso l’acqua.